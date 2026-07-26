Allarme dal Casentino | Siamo ostaggi dei lupi divorano i gatti Sterminata la colonia felina
Un assessore comunale del Casentino, con diciotto anni di esperienza come guardia forestale, ha detto di aver perso tre gatti in un anno, l’ultimo una settimana fa. La colonia felina locale è stata quasi eliminata. La denuncia riguarda i lupi, che sarebbero responsabili dei divoramenti di gatti.
Arezzo, 26 luglio 2026 – “In un anno ho perso tre gatti, l’ultimo una settimana fa”. Daniele Bronchi, assessore al Comune di Bibbiena, è guardia forestale da diciotto anni e di lupi se ne intende. Vive con la famiglia a Camprena, un piccolo borgo incastonato tra il parco delle Foreste Casentinesi e il paese di Soci. Ed è proprio qui che in sei mesi una trentina di gatti sono spariti nel nulla. Di alcuni, i proprietari hanno rintracciato i resti, e nel paese alle pendici di Camaldoli sale l’allarme. “Non c’è più una colonia felina e quei pochi proprietari che hanno ancora un gatto vivo sono costretti a tenerlo chiuso in casa, perché è solo questione di tempo, poi il lupo lo trova e lo caccia”, spiega Bronchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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