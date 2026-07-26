Arezzo, 26 luglio 2026 – “In un anno ho perso tre gatti, l’ultimo una settimana fa”. Daniele Bronchi, assessore al Comune di Bibbiena, è guardia forestale da diciotto anni e di lupi se ne intende. Vive con la famiglia a Camprena, un piccolo borgo incastonato tra il parco delle Foreste Casentinesi e il paese di Soci. Ed è proprio qui che in sei mesi una trentina di gatti sono spariti nel nulla. Di alcuni, i proprietari hanno rintracciato i resti, e nel paese alle pendici di Camaldoli sale l’allarme. “Non c’è più una colonia felina e quei pochi proprietari che hanno ancora un gatto vivo sono costretti a tenerlo chiuso in casa, perché è solo questione di tempo, poi il lupo lo trova e lo caccia”, spiega Bronchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme dal Casentino: “Siamo ostaggi dei lupi, divorano i gatti”. Sterminata la colonia felina

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