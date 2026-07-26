Gli abitanti del Gualdo, nel Comune di Pratovecchio Stia, hanno espresso preoccupazione per l’abbattimento di vaste aree di foresta effettuato con grandi macchinari in breve tempo. L’area si trova vicino al Passo della Consuma, nota per essere un crocevia tra natura, cultura e spiritualità. La distruzione delle porzioni di foresta ha suscitato timori tra la popolazione riguardo all’impatto ambientale e alla perdita di un patrimonio naturale importante.

Arezzo, 26 luglio 2026 – Grande preoccupazione degli abitanti del Gualdo nel Comune di Pratovecchio Stia, a pochi minuti dal Passo della Consum a, nel vedere l’ azzeramento di porzioni di foresta t ramite l’utilizzo di enormi macchinari in tempi assai brevi. Dicono i residenti: In questa zona tagli così estesi, rapidi e massivi non si erano mai visti. Il Gualdo fa parte dei tracciati escursionistici e della Via di Francesco in Toscana che va da Firenze a La Verna. Il termine Gualdo deriva dal termine longobardo wald che significa bosco, foresta, selva. Il Gualdo si trova lungo la terza tappa del Cammino di pellegrinaggio della Via di Francesco tra Consuma e Stia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme al Gualdo, Consuma, crocevia di natura cultura e spiritualità

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