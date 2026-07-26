allagato un piazzale condominiale a borgo san lorenzo

Notizia in breve

Alle 10:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vigiani, a Borgo San Lorenzo, per un allagamento di un piazzale condominiale. L’acqua aveva invaso l’area, rendendo difficile l’accesso e creando disagi ai residenti. I pompieri hanno iniziato le operazioni di svuotamento e messa in sicurezza dell’area. Nessun ferito è stato segnalato.