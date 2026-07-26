All’ingresso dell’aeroporto è stata installata una Medybox automatica operativa 24 ore su 24. La macchina permette ai turisti, ai lavoratori, ai viaggiatori e ai cittadini di accedere a servizi senza limiti di orario. La società di gestione dell’aeroporto e Forlifarma hanno avviato questa iniziativa alcuni giorni fa, con l’installazione della postazione automatica. La Medybox è stata inaugurata di recente, come si vede nella foto.

Per i turisti, per chi lavora, per chi viaggia, ma anche per tutti i cittadini, che possono servirsene 24 ore su 24, la società di gestione dell’ aeroporto Ridolfi e Forlifarma hanno attivato da alcuni giorni, all’ingresso dello scalo, una Medybox automatica (nella foto l’inaugurazione). La società di gestione della rete di farmacie comunali di Forlì e Forlimpopoli ha installato il dispositivo in accesso all’area check-in del terminal, su richiesta di F.A. al fine di incrementare la dotazione di servizi di pubblica utilità a beneficio sia di utenti e personale dell’aeroporto, sia della comunità. Posizionato in uno spazio facilmente e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’aeroporto una ‘Medybox’ in funzione 24 ore su 24

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