Alessandro Sibilio ha vinto i Campionati Italiani Assoluti sui 400 ostacoli, confermando la sua leadership nella disciplina. Ha completato la gara in modo netto, rispettando le aspettative della vigilia. La vittoria lo proietta verso gli Europei, dove si prepara a rappresentare il paese. La sua prestazione è stata considerata positiva dagli addetti ai lavori, che hanno sottolineato la sua capacità di gestire bene la gara.

Alessandro Sibilio ha destato una buona impressione ai Campionati Italiani Assoluti, rispettando il pronostico della vigilia sui 400 ostacoli e conquistando il tricolore in assoluta scioltezza. Il 27enne campano è uscito molto forte dai blocchi di partenza e ha interpretato in maniera brillante il primo mezzo giro di pista, poi il ritmo è un po’ calato nella seconda curva e, dopo aver superato la decima barriera, ha tirato leggermente il freno a mano, senza spingere a tutta fin sulla linea del traguardo. L’allievo di Giorgio Frinolli si è imposto allo Stadio Ridolfi di Rieti con il tempo di 48.50, a un solo centesimo dallo stagionale corso il 16 luglio a Madrid (tappa del World Continental Tour di livello silver), ma nella capitale spagnola aveva potuto godere dell’altitudine, mentre oggi si è prodigato su un terreno meno performante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Sibilio convince sui 400 hs agli Assoluti e si proietta verso gli Europei

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