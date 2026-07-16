Alessandro Sibilio alza la parabola dopo 2 anni | crescita di spessore e tempo promettente verso gli Europei
Alessandro Sibilio ha migliorato le sue prestazioni nelle ultime due stagioni, mostrando segnali di crescita significativa. L’atleta si sta preparando per gli Europei 2026 di atletica, che si terranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. La sua evoluzione tecnica e il miglioramento dei tempi indicano un percorso di sviluppo promettente in vista della competizione internazionale.
Alessandro Sibilio sta salendo di giri in avvicinamento agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto: manca meno di un mese all’evento più importante della stagione e il talentuoso campano sta trovando la giusta condizione per essere protagonista in Gran Bretagna, dove si presenterà con al collo l’argento continentale conquistato due anni fa a Roma. Il 27enne si è infatti distinto sui 400 ostacoli all’Estadio de Vallehermoso di Madrid, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). L’allievo di Gianpaolo Ciappa è partito molto bene dalla settima corsia, venendo però affiancato attorno a metà gara dal dominicano Yeral Nunez. 🔗 Leggi su Oasport.it
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