Alessandro Sibilio ha migliorato le sue prestazioni nelle ultime due stagioni, mostrando segnali di crescita significativa. L’atleta si sta preparando per gli Europei 2026 di atletica, che si terranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. La sua evoluzione tecnica e il miglioramento dei tempi indicano un percorso di sviluppo promettente in vista della competizione internazionale.

Alessandro Sibilio sta salendo di giri in avvicinamento agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto: manca meno di un mese all’evento più importante della stagione e il talentuoso campano sta trovando la giusta condizione per essere protagonista in Gran Bretagna, dove si presenterà con al collo l’argento continentale conquistato due anni fa a Roma. Il 27enne si è infatti distinto sui 400 ostacoli all’Estadio de Vallehermoso di Madrid, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). L’allievo di Gianpaolo Ciappa è partito molto bene dalla settima corsia, venendo però affiancato attorno a metà gara dal dominicano Yeral Nunez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Sibilio alza la parabola dopo 2 anni: crescita di spessore e tempo promettente verso gli Europei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pietro Arese piazza la zampata a Zagabria: tempo notevole dopo due anni, grande crescita verso gli EuropeiDopo due anni, Pietro Arese si è piazzato quarto sui 1500 metri a Zagabria, in Croazia, durante una tappa del World Continental Tour di livello gold.

Alessandro Sibilio si rivede dopo 9 mesi: ripartenza confortante. Lazzaro stampa il minimo per gli EuropeiAlessandro Sibilio è tornato in gara dopo nove mesi, partecipando ai 400 ostacoli in Francia, durante una tappa del World Continental Tour di livello...

Temi più discussi: Lignano: Benati al personale dopo tre stagioni; Lorenzo Benati torna a migliorare dopo tre anni nei 400: bene Carmassi, Sibilio e Tecuceanu a Lignano Sabbiadoro; Tutto pronto a Lignano per la 37esima edizione del meeting Sport e Solidarietà; Atletica oggi in tv, Meeting Lignano Sabbiadoro 2026: orari, streaming, italiani in gara.

Alessandro Sibilio alza la parabola dopo 2 anni: crescita di spessore e tempo promettente verso gli EuropeiAlessandro Sibilio sta salendo di giri in avvicinamento agli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto: manca meno di ... oasport.it

Sibilio: 'Nuovi stimoli e Frinolli, a Roma per gli Europei e la 4x400'Alessandro Sibilio, primatista italiano dei 400 ostacoli, ha spiegato il suo percorso di cambiamento e le future ambizioni. Il ventiseienne napoletano, dopo un anno complesso, si è trasferito a Roma ... it.blastingnews.com