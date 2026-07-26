ROMA – A trent’anni dal disco che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, Alessandro Errico torna dal vivo con un evento speciale che celebra una delle pagine più importanti della sua carriera. Il cantautore romano salirà sul palco del Forum Theatre di Roma il 19 e 20 dicembre con “Il mondo è ancora qui”, un doppio concerto nato per festeggiare i trent’anni di “Il mondo dentro di me”, l’album d’esordio che nel 1996 lo impose all’attenzione del panorama musicale italiano. L’attesa per il ritorno di Errico è stata tale da trasformare subito l’appuntamento in un doppio evento. I biglietti per la prima serata del 19 dicembre sono infatti andati esauriti in appena tre giorni, spingendo l’artista ad aggiungere una seconda data il 20 dicembre per rispondere alle numerose richieste del pubblico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alessandro Errico torna dal vivo per i 30 anni de “Il mondo dentro di me”

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