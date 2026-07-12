Trent’anni dopo la prima pubblicazione, il libro “Fuori e dentro il borgo” torna in libreria con una nuova edizione pubblicata da Mondadori. La presentazione avverrà domenica 12 luglio a Correggio, città natale dell’autore. Il volume, che parla di un paese e di temi universali, è stato originariamente pubblicato tre decenni fa e ora viene riproposto in una versione aggiornata.

Trent’anni fa usciva un libro che parlava di un paese, ma in realtà parlava di tutti noi. “Fuori e dentro il borgo” è tornato in libreria in una nuova edizione, uscita per Mondadori, e domenica 12 luglio Luciano Ligabue lo presenta nella sua Correggio, a 30 anni esatti dalla prima pubblicazione. L’appuntamento è alle 21.30 nella Zona Feste, per la serata conclusiva di ParoleRock, “il suono che fa politica”, la Festa Democratica di Correggio 2026. Con lui sul palco ci sarà Andrea Scanzi per ripercorrere insieme la nascita di un testo diventato punto di riferimento per il pubblico di Liga. Il libro che ha acceso Radiofreccia Da tempo esaurito, “Fuori e dentro il borgo” torna disponibile offrendo la possibilità di riscoprire una delle opere più amate dell’universo narrativo di Ligabue. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ligabue e “Fuori e dentro il borgo”: 30 anni dopo il libro torna a casa, a Correggio

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Luciano Ligabue, Fuori e dentro il Borgo: la riedizione 30 anni dopo al Salone del Libro

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