alberto fortis in concerto al castello sforzesco tra radici e futuro

Notizia in breve

Stasera si tiene un concerto al Castello Sforzesco con Alberto Fortis, che torna sul palco dopo un periodo di assenza. Anche se in collegamento, sarà presente Moni Ovadia, che interverrà durante l’evento. L’appuntamento si svolge nel centro storico, attirando un pubblico di appassionati di musica e cultura. La serata combina momenti dal vivo e interventi a distanza, senza altre informazioni su eventuali dettagli dell’organizzazione o durata.