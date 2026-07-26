Alberto Fortis in concerto al Castello Sforzesco tra radici e futuro
Stasera si tiene un concerto al Castello Sforzesco con Alberto Fortis, che torna sul palco dopo un periodo di assenza. Anche se in collegamento, sarà presente Moni Ovadia, che interverrà durante l’evento. L’appuntamento si svolge nel centro storico, attirando un pubblico di appassionati di musica e cultura. La serata combina momenti dal vivo e interventi a distanza, senza altre informazioni su eventuali dettagli dell’organizzazione o durata.
Milano, 26 luglio 2026 – Anche se in collegamento, ci sarà pure Moni Ovadia questa sera al ritorno di Alberto Fortis nel cuore del Castello Sforzesco. I due, infatti, hanno collaborato a quella “Ricordati di me” scelta dall’uomo delle fragole infinite per traghettare i suoi quarantasette anni di canzoni verso il nuovo album “Sentimental City”, in uscita dopo l’estate assieme a un’esuberante autobiografia carica di flash, momenti ed incontri. Ricordi da sfogliare un po’ come fa lo spettacolo coi sentimenti delle varie Marylin, Jane, Angela unendo passioni sfumate dal tempo. “Nell’ultimo anno, grazie ad una serie d’incontri alla Statale di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Alberto Fortis - Live al Castello Sforzesco audio e video [Tutti i grandi successi]
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L'ultima settimana non abbassa il livello, anzi. Grande attesa martedì per l'ex leader degli Spandau Ballet, Tony Hadley, a cui seguiranno, oltre alle serate omaggio a Vasco Rossi e Lucio Battisti, il concerto di Alberto Fortis e il gran finale in salsa Sanremo. x.com
Azzurra Music. . Che serata a Marghera Estate ‘26! Grazie a Alberto Fortis per aver regalato al pubblico un concerto intenso ed emozionante, ripercorrendo i grandi classici della sua carriera e presentando il nuovo singolo Ricordati Di Me, che anticipa l’al facebook
Alberto Fortis in concerto al Castello Sforzesco tra radici e futuroIl cantautore festeggia i 47 anni di canzoni con il nuovo album Sentimental City, in uscita dopo l’estate assieme a un’esuberante autobiografia. È un vaccino contro l’indifferenza ... ilgiorno.it
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