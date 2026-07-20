Al Castello Sforzesco si è svolto un evento dedicato alle donne, con esibizioni di artisti come Angélique Kidjo, Noa, Patti Smith, Carmen Consoli, Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia, Casadilego, Francamente e Marta Del Grandi. L'iniziativa ha visto la partecipazione di più interpreti, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulla durata dell'evento.

Da Angélique Kidjo a Patti Smith, passando per Noa, Carmen Consoli, Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia, Casadilego, Francamente e Marta Del Grandi. Da domani al 29 luglio arrivano al Castello Sforzesco alcune delle più autorevoli e interessanti protagoniste della scena musicale e culturale internazionale. Ad aprire sarà appunto Angélique Kidjo, cinque volte vincitrice del Grammy Award, ambasciatrice Unicef, che porta il suo nuovo Hope Tour. Mercoledì sarà la volta di «D come Dannate Ingenue», il progetto ideato da Carmen Consoli, che riunisce sullo stesso palco Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia, Casadilego, Francamente e Concita De Gregorio in uno spettacolo corale dove musica e parole si intrecciano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Angélique Kidjo a Noa e Patti Smith. Al Castello Sforzesco è l'ora delle donne

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