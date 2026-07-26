Julian Alaphilippe ha concluso la penultima tappa del Tour de France al 29° posto, apparendo visibilmente stanco. In un'intervista, ha dichiarato che il suo eventuale ultimo Tour non è ancora ufficiale, ma non prevede di partecipare l’anno prossimo. La sua carriera nel ciclismo professionistico potrebbe dunque giungere a una fine imminente, anche se non ha confermato ufficialmente il ritiro.

Quello di ieri potrebbe essere l’ultimo capitolo di una magnifica storia. Julian Alaphilippe, due volte Campione del Mondo, ha chiuso la penultima tappa del Tour de France al ventinovesimo posto e con la faccia di chi era visibilmente provato. Il francese, nel cui palmares figurano sei vittorie di tappa e diversi giorni in Maglia Gialla, potrebbe essere giunto al suo ultimo Tour, anche se le sue parole mancano ancora del riscontro dell’ufficialità. Il bilancio della penultima tappa e del Tour ai microfoni di Eurosport: “È stata una tappa decisamente impegnativa. Onestamente, non avevo le gambe che speravo, quindi ho sofferto molto, ma non abbiamo mollato, abbiamo lottato bene”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alaphilippe: “Il mio ultimo Tour? Non c’è nulla di ufficiale, ma non mi aspettate il prossimo anno”

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