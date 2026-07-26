Il Consiglio comunale di San Giovanni ha approvato l’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e dell’elenco annuale 2026. La delibera prevede nuovi interventi su impianti sportivi e sulla manutenzione delle strade cittadine. Tra le novità, ci sono lavori per la realizzazione di nuove palestre e interventi di riqualificazione della rete viaria. La decisione è stata presa all’unanimità durante la seduta.

Il Consiglio comunale di San Giovanni ha approvato l’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e dell’elenco annuale 2026, introducendo alcune importanti novità che riguardano sia gli impianti sportivi che la manutenzione della viabilità cittadina. Il provvedimento ha ottenuto il via libera con 9 voti favorevoli da parte della maggioranza composta da Centro Sinistra per San Giovanni e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il gruppo San Giovanni Civica si è astenuto. Nessun voto contrario. Tra le principali modifiche al piano figura l’aggiornamento del progetto per la realizzazione della nuova palestra polifunzionale. L’intervento era già inserito nella programmazione triennale con un costo previsto di 2,2 milioni di euro e una realizzazione tramite appalto pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via i lavori per palestre e strade

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