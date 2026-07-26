L’Italia sta vivendo un’estate caratterizzata da condizioni climatiche estreme, con grandinate al Nord e incendi al Sud. Le grandinate hanno danneggiato coltivazioni e strutture agricole, mentre gli incendi hanno interessato vaste aree del Sud, causando danni alle colture e alle proprietà. Le autorità stanno valutando i costi economici dell’emergenza, che includono perdite di produzione e interventi di emergenza. I danni complessivi sono ancora in fase di stima.

L’Italia sta affrontando una delle estati più instabili degli ultimi anni da un punto di vista climatico. Nelle ultime settimane, le violente grandinate al Nord e gli incendi al Sud stanno mettendo a dura prova il settore agricolo. Chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni, temperature estreme e siccità hanno causato danni ingenti alle colture, alle aziende e all’intera filiera agroalimentare. Secondo il primo bilancio diffuso da Coldiretti, le prime stime sugli effetti economici del maltempo e del caldo record parlano già di perdite nell’ordine delle centinaia di milioni di euro. I danni della grandine al Nord. Secondo l’analisi di... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Agricoltura devastata da grandine e incendi, quanto è costata all’Italia l’emergenza maltempo

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