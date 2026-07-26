Aggressione a Lerici il minorenne picchiato presenta la denuncia
Un minorenne ha presentato denuncia ai carabinieri di Porto Venere dopo essere stato aggredito durante una rissa avvenuta a Lerici. Il ragazzo, accompagnato dai genitori, ha riferito di aver subito alcune contusioni. L'episodio si è verificato alcune sere fa e ora è al vaglio delle forze dell'ordine. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell'aggressione è stata resa nota.
La Spezia, 26 luglio 2026 – Dopo la rissa scoppiata qualche sera fa a Lerici una denuncia è stata presentata ai carabinieri di Porto Venere. A presentarsi ai militari, accompagnato dai genitori, un ragazzo minorenne vittima dell’aggressione nella quale ha riportato alcune contusioni. La famiglia del giovane di 17 anni ha chiesto la consulenza dell’avvocato Cesare Bruzzi Alieti del foro spezzino. Per il momento non ci sono denunce ma sull’episodio sono al lavoro i poliziotti della Digos della Questura spezzina coordinati dal dirigente Edoardo Bruno. Il fatto accaduto a Lerici ha infiammato soprattutto la rete dopo la denuncia della matrice politica dell’accaduto da parte del Comitato Riconvertiamo Seafuture. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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