aggressione a lerici il minorenne picchiato presenta la denuncia

Notizia in breve

Un minorenne ha presentato denuncia ai carabinieri di Porto Venere dopo essere stato aggredito durante una rissa avvenuta a Lerici. Il ragazzo, accompagnato dai genitori, ha riferito di aver subito alcune contusioni. L'episodio si è verificato alcune sere fa e ora è al vaglio delle forze dell'ordine. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell'aggressione è stata resa nota.