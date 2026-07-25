Aggredisce barista a bastonate agente fuori servizio interviene e lo blocca ma viene ferito | arrestato dalla Polizia
Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver colpito con bastonate un barista. Un agente fuori servizio è intervenuto e lo ha bloccato, ma è stato ferito durante l’operazione. La Polizia ha portato in custodia il 37enne, che ha precedenti e permesso di soggiorno. L’uomo è stato trasferito in cella. Nessun altro dettaglio sui motivi dell’aggressione o sulle condizioni dell’agente.
Gli agenti della squadra Volante della Questura hanno arrestato un 37enne di origini brasiliane, di casa in provincia, con permesso di soggiorno e con precedenti alle spalle. A chiamare il 112 era stato un collega poliziotto, fuori servizio, che segnalava la presenza di una persona violenta e armata di bastone che stava minacciando i clienti di un bar in via Brasile, in città. Il poliziotto ha riferito ai colleghi che la persona in questione, in seguito ad un diverbio con il titolare del Bar, brandendo un bastone all’interno del locale aveva colpito il soffitto facendolo precipitare a terra, mandandolo in frantumi e rischiando di colpire alla testa la madre del titolare del bar che in quel momento si trovava nelle vicinanze, sfiorandola per pochi centimetri. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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