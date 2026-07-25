Aggredisce barista a bastonate agente fuori servizio interviene e lo blocca ma viene ferito | arrestato dalla Polizia

Notizia in breve

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver colpito con bastonate un barista. Un agente fuori servizio è intervenuto e lo ha bloccato, ma è stato ferito durante l’operazione. La Polizia ha portato in custodia il 37enne, che ha precedenti e permesso di soggiorno. L’uomo è stato trasferito in cella. Nessun altro dettaglio sui motivi dell’aggressione o sulle condizioni dell’agente.