L’Afghanistan sta vivendo un’ulteriore crisi umanitaria a causa di recenti inondazioni che hanno interessato diverse zone del Paese. Le piogge intense hanno provocato allagamenti diffusi, danneggiando abitazioni e infrastrutture. Le autorità stanno intervenendo per soccorrere le persone rimaste isolate e per distribuire aiuti di prima necessità. La situazione resta critica in molte regioni colpite.

L’Afghanistan si trova ancora una volta a fronteggiare una grave emergenza umanitaria a causa di una nuova ondata di alluvioni e inondazioni che negli ultimi giorni ha colpito diverse aree del Paese. A lanciare l'allarme è stata l’Onu, che ha descritto una situazione estremamente critica, con migliaia di persone esposte alle conseguenze di un disastro che si aggiunge a un quadro già segnato da povertà, instabilità e carenze di servizi essenziali. Le piogge torrenziali hanno provocato ingenti danni a case, negozi, mercati, ponti e infrastrutture idriche, compromettendo ulteriormente le condizioni di vita di una popolazione già duramente provata. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Afghanistan, sommersi dall’emergenza

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