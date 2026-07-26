Gli adolescenti trascorrono molte ore sui loro smartphone, con un aumento dei casi di dipendenza digitale. Le famiglie segnalano difficoltà nel gestire l’uso eccessivo dei dispositivi. Le dipendenze si manifestano con isolamento, problemi di concentrazione e alterazioni del sonno. Le autorità sanitarie monitorano l’incremento di questi comportamenti, che si aggiungono alle forme tradizionali di dipendenza come droga e alcol. La situazione si sta diffondendo senza evidenti segnali di diminuzione.

Le dipendenze stanno cambiando volto. Se un tempo il fenomeno era associato soprattutto all’abuso di sostanze come droghe e alcol, oggi il problema si è ampliato includendo nuove forme di comportamento compulsivo legate al mondo digitale. A lanciare l’allarme sono gli esperti che evidenziano una crescita delle cosiddette dipendenze comportamentali, alimentate dall’uso eccessivo di social network, videogiochi, smartphone e intelligenza artificiale. Un fenomeno particolarmente preoccupante tra gli adolescenti, spesso difficile da riconoscere e intercettare in tempo dalle famiglie. Secondo gli specialisti, il concetto stesso di “dipendenza” si è trasformato. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Adolescenti prigionieri dello smartphone: il disagio invisibile che cresce nelle famiglie

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