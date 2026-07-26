Adolescenti e obesità addio ai pregiudizi | la svolta dell’Istituto Superiore di Sanità Per la prima volta raccomandati farmaci e interventi chirurgici sotto i 18 anni

Per la prima volta, l’Istituto Superiore di Sanità raccomanda l’uso di farmaci e interventi chirurgici anche per adolescenti sotto i 18 anni affetti da obesità. Questa decisione si discosta dalle precedenti indicazioni, che suggerivano interventi solo in età adulta. La scelta si basa su nuove evidenze cliniche e mira a offrire percorsi terapeutici più efficaci ai giovani con problemi di peso.

C’è stato un tempo in cui l’adolescente in sovrappeso veniva etichettato come “pigro” o “ingordo”. Si pensava che bastasse chiudere il frigorifero e alzarsi dal divano per risolvere tutto. Oggi quella narrazione viene definitivamente sepolta. L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato la prima linea guida nazionale dedicata alla terapia del sovrappeso e dell’obesità resistenti al trattamento comportamentale negli adolescenti, e il messaggio è chiaro: l’eccesso di peso non è un difetto estetico né una debolezza caratteriale. È una malattia cronica, progressiva, recidivante, che merita cure come qualsiasi altra patologia. A firmare il cambio... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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