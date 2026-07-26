Adolescenti e obesità addio ai pregiudizi | la svolta dell’Istituto Superiore di Sanità Per la prima volta raccomandati farmaci e interventi chirurgici sotto i 18 anni

Da orizzontescuola.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la prima volta, l’Istituto Superiore di Sanità raccomanda l’uso di farmaci e interventi chirurgici anche per adolescenti sotto i 18 anni affetti da obesità. Questa decisione si discosta dalle precedenti indicazioni, che suggerivano interventi solo in età adulta. La scelta si basa su nuove evidenze cliniche e mira a offrire percorsi terapeutici più efficaci ai giovani con problemi di peso.

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