Un uomo di 63 anni è stato posto agli arresti domiciliari in Val d'Isarco, in provincia di Bolzano, con l’accusa di aver tentato di adescare minori. La polizia ha notificato il provvedimento dopo aver intercettato comportamenti sospetti. La vicenda riguarda un tentativo di contatto con ragazzi minorenni, che si è verificato nelle scorse settimane. La procura ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Un corriere di 63 anni è finito agli arresti domiciliari in Val d'Isarco, in provincia di Bolzano, con l'accusa di aver tentato l'adescamento di minori. Il caso, emerso dopo la denuncia di una madre, riaccende il tema della tutela dei minori e del ruolo quotidiano che scuola e famiglie hanno nella prevenzione.Cosa è accaduto in Val d'IsarcoSecondo gli investigatori i fatti risalgono al gennaio 2026. In un primo momento l'uomo avrebbe tenuto comportamenti sospetti lungo il percorso che alcune studentesse seguivano per raggiungere la stazione ferroviaria. Poi avrebbe avvicinato una bambina di nove anni di ritorno da scuola, offrendole gelati e caramelle per convincerla a salire sul furgone. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Adescamento di minori a Bolzano: la scuola e le famiglie unite nella prevenzione

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