Il Napoli ha stabilito il prezzo di vendita di Romelu Lukaku, il cui possibile addio si fa sempre più concreto. L’attaccante belga, arrivato nella scorsa estate dal Chelsea per 30 milioni di euro, ha una clausola che prevede una percentuale sulla futura rivendita a favore dei Blues. Le trattative sono in corso, ma ancora nessuna ufficialità. La cessione di Lukaku potrebbe avvenire nel mercato di gennaio o a fine stagione.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possible addio al Napoli per l’attaccante belga Romelu Lukaku. “Nell’estate 2024 fu acquistato dal Chelsea per 30 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita fissata in favore dei Blues. Hojlund, invece, è stato appena riscattato versando 44 milioni allo United (più 6 per il prestito) e Lucca è costato 35 milioni nel 2025 (dall’Udinese). La richiesta di base del Napoli si aggira intorno ai 15 milioni”. UFFICIALE – Cori contro la Juve a Udine: provvedimento della FIGC per Politano e SSC Napoli. La nota Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Addio Lukaku, il Napoli fissa il prezzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lukaku, addio vicino: De Laurentiis fissa il prezzo

Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo per LukakuIl Napoli ha stabilito il prezzo di vendita di Lukaku, con una cifra definita per il trasferimento.

Temi più discussi: Napoli, caso Lukaku, Pastorello apre all'addio: Non può fare il vice di Hojlund; Calciomercato Napoli, Lukaku verso l’addio: Non farà il vice di Hojlund; Calciomercato Napoli, addio Lukaku: si attendono offerte, Pastorello a caccia di soluzioni; Napoli-Lukaku, game over. Pastorello: Non può fare il vice Hojlund.

Napoli-Lukaku, il futuro è in bilico: Pastorello apre all'addio x.com

Mercato Napoli, Lukaku sempre più lontano: Pastorello apre all’addio. E Manna è al lavoro per la difesaMercato Napoli, il futuro di Lukaku si complica: dalle parole del suo agente Federico Pastorello alla base d’asta fissata dal club per la sua cessione Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più lont ... msn.com

Lukaku via, agente aspetta offerte: quanto risparmia il Napoli col suo addioRomelu Lukaku è atteso il 5 agosto a Castel di Sangro per raggiungere il ritiro del Napoli, ma il suo futuro resta tutt'altro che definito. tuttonapoli.net