Romelu Lukaku si avvicina alla cessione dal Napoli. Il club ha stabilito un prezzo di vendita. Il calciatore è attualmente impegnato con la sua nazionale. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Romelu Lukaku si avvicina all’addio al Napoli. Il centravanti belga sarà impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali, ma il suo futuro in azzurro sembra già indirizzato verso una nuova destinazione. La società non intende trattenerlo a ogni costo. L’obiettivo è trovare una soluzione utile per tutte le parti. Lukaku potrebbe ripartire altrove. Il Napoli, invece, alleggerirebbe il monte ingaggi e incasserebbe una cifra ritenuta adeguata. Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha già fissato la valutazione del giocatore: “Lukaku? Per prenderlo ci vogliono almeno 10 milioni di euro. De Laurentiis fissa il prezzo”. Una cifra molto più bassa rispetto all’investimento fatto due estati fa, quando il Napoli lo acquistò per circa 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, addio vicino: De Laurentiis fissa il prezzo

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