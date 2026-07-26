addio lukaku il napoli fissa il prezzo

Il Napoli ha comunicato il prezzo per la cessione di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, arrivato dal Chelsea nell’estate 2024 per 30 milioni di euro, ha una clausola che prevede una percentuale sulla futura rivendita a favore dei Blues. Le trattative si concentrano sulla possibile partenza del giocatore durante la prossima sessione di mercato. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi riguardo alle offerte ricevute o alle modalità di trasferimento.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possible addio al Napoli per l’attaccante belga Romelu Lukaku. “Nell’estate 2024 fu acquistato dal Chelsea per 30 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita fissata in favore dei Blues. Hojlund, invece, è stato appena riscattato versando 44 milioni allo United (più 6 per il prestito) e Lucca è costato 35 milioni nel 2025 (dall’Udinese). La richiesta di base del Napoli si aggira intorno ai 15 milioni”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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