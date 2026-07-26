Addio a Sergio Torri il professore del basket
Il professore Sergio Torri è morto. Ha portato il basket locale al massimo livello nazionale. Era un insegnante di scuola superiore e allenatore di squadra. La sua carriera ha attraversato decenni, contribuendo a far crescere molti atleti. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club sportivo. La sua scomparsa è stata immediatamente commentata da colleghi e atleti, che ne hanno ricordato la passione e l’impegno nel mondo dello sport.
Il mondo sportivo e tutto il paese piangono il professor Sergio Torri: portò il basket locale sul tetto d’Italia. Indimenticato insegnante di educazione fisica nelle scuole medie locali dal 1965 al 1992, Torri, scomparso all’età di 84 anni, è stato molto più di un docente: è stato un pilastro sociale e sportivo, capace di segnare la vita di generazioni di giovani. Il suo nome resterà per sempre legato alla nascita dell’ Anzola Basket, società che contribuì a fondare il 19 dicembre 1969 insieme a Werter Masina, Sante Crucitti, Bruno Sarti, allora segretario comunale, Roberto Fiorini e Antonino Borghi. Il punto più alto della sua carriera sportiva ed educativa coincide con una pagina memorabile per lo sport anzolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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