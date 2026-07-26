addio a sergio torri il professore del basket

Notizia in breve

Il professore Sergio Torri è morto. Ha portato il basket locale al massimo livello nazionale. Era un insegnante di scuola superiore e allenatore di squadra. La sua carriera ha attraversato decenni, contribuendo a far crescere molti atleti. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club sportivo. La sua scomparsa è stata immediatamente commentata da colleghi e atleti, che ne hanno ricordato la passione e l’impegno nel mondo dello sport.