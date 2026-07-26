È morto l’archeologo della Statale, noto per il suo amore per Selinunte. Quando parlava di questa città, gli occhi gli si illuminavano e rimaneva ore sotto il sole, anche in estate, se c’era una scoperta da fare. Conosceva ogni pietra e dedicava tutto il suo tempo alle ricerche. La sua passione per il sito archeologico era evidente e senza riserve.

"Quando il professore Clemente Marconi parlava di Selinunte, aveva gli occhi che brillavano, come un ragazzino al primo amore: conosceva sul serio ogni pietra, restava sotto il sole asfissiante dell’estate se aveva anche lontanamente l’impressione che qualcosa di nuovo stesse saltando fuori. E questa terra lo ha ricompensato, regalandogli i suoi segreti". La notizia della sua scomparsa, a soli 60 anni a causa di una lunga malattia, è arrivata al Parco Archeologico di Selinunte da 7.150 chilometri di distanza in linea d’aria, nel cuore di un’altra estate asfissiante. L’archeologo Marconi si trovava a New York. Il suo lavoro – che tanto amava – lo portava a spostarsi dagli Stati Uniti alla Sicilia, passando per Milano e la “sua“ Università Statale, dov’era professore di Archeologia classica e “bussola“ per colleghi e studenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Clemente Marconi. L’archeologo della Statale innamorato di Selinunte

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