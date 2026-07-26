Un giovane di 21 anni, sospettato dell’attacco al Pride di Berlino, è stato identificato come cittadino tedesco di origine libanese, nato nel 2005. Era uscito dal carcere minorile e avrebbe tentato di unirsi all’Isis in Siria. La polizia sta cercando il sospetto, che è ritenuto coinvolto nell’attacco avvenuto nella notte. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sui motivi.

Abdul Ballout., il 21 enne sospetto autore dell'attacco di ieri notte al Pride di Berlino, a cui la polizia tedesca sta dando la caccia, è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Lo scrive Bild citando fonti della sicurezza, che precisano che il giovane era noto alle autorità per crimini come aggressione aggravata ed estorsione, per i quali è stato fino allo scorso maggio in carcere minorile, e per essere un sostenitore dello Stato Islamico. Il giornale rende noto anche che le autorità tedesche hanno allargato la loro caccia all'uomo anche ai Paesi confinanti, allertando Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia e Danimarca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Abdul Ballout, il presunto killer di Berlino era uscito dal carcere minorile. «Ha tentato di unirsi all'Isis in Siria»

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