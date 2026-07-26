Il 25 luglio a Sant’Antonio Abate si è tenuto il concerto dei Ricchi e Poveri, in occasione del Summer Fest 2026. La piazza di Largo Sandro Pertini era piena di persone che hanno cantato insieme al gruppo. La serata ha visto un grande afflusso di pubblico, con l’intera piazza coinvolta dall’evento musicale. La performance ha concluso una giornata dedicata alla musica e all’intrattenimento.

Largo Sandro Pertini infiammato dalla musica de I ricchi e poveri. Per il Summer Fest di Sant’Antonio Abate 2026, una piazza gremita ha festeggiato in musica la serata del 25 luglio. Bambini sulle spalle, nonni sorridenti, ragazzi col cellulare alzato. E sul palco loro: i Ricchi e Poveri. Sono uno di quei gruppi che fanno parte della nostra storia. Li abbiamo ascoltati a Sanremo, in radio d’estate, alla festa di paese. Fanno parte della colonna sonora d’Italia da 50 anni. Impossibile non conoscerli. Impossibile non canticchiarli. E ieri sera, nel bel mezzo del loro tour mondiale, hanno scelto di fermarsi in Campania. I Ricchi e Poveri, da 50 anni dipingono la nostra estate con i colori dell’acquerello: tenui, luminosi, che sfumano uno nell’altro e ti restano addosso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - A Sant’Antonio Abate i Ricchi e Poveri accendono l’estate: 50 anni di canzoni e una piazza che canta a squarciagola

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