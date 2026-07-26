A New Dawn una stupenda animazione mostra l’alba effimera tra progresso e tradizione

Un’animazione intitolata “A New Dawn” mostra l’alba che si dissolve tra immagini di progresso e tradizione. La pellicola, della durata di 76 minuti, è stata realizzata da un team giapponese e francese nel 2026. La scena si apre con un’alba effimera, accompagnata da immagini che alternano elementi moderni e antichi, creando un equilibrio tra passato e futuro. La regia è di Yoshitoshi Shinomiya.

Titolo: A New Dawn Titolo originale: Hanarokush? ga Akeru Hi ni Regia: Yoshitoshi Shinomiya Paese di produzione anno durata: Giappone, Francia 2026 76 min. Sceneggiatura: Yoshitoshi Shinomiya Fotografia: Anna Tomizaki Montaggio: Megumi Uchida Musica: Shuta Hasunuma Cast: Riku Hagiwara, Kotone Furukawa, Miyu Irino, Takashi Okabe (voci originali) Produzione: Asmik Ace, Miyu Productions, Studio Outrigger Distribuzione: Animagine Programmazione: UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo SpazioCinema Un’arte e un’animazione nel segno della bellezza, da riscoprire in quanto tale, come tradizione che si fa modernità e che sopravvive ad una ricerca di progresso e di conflitto ad ogni costo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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