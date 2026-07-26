A Gaza si registrano aumenti di criminalità, tra furti, omicidi e attacchi agli aiuti umanitari. Residenti e sfollati riferiscono di una quotidianità caratterizzata da saccheggi e violenze, in assenza di un’efficace presenza delle forze di sicurezza. La situazione di instabilità alimenta la preoccupazione tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati interventi significativi da parte delle autorità per contenere il fenomeno.

Nella Striscia, residenti e sfollati raccontano una quotidianità segnata da criminalità, saccheggi e violenze, aggravata dall’assenza di un’efficace presenza delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - A Gaza cresce la paura del caos: furti, omicidi e assalti agli aiuti nel vuoto della sicurezza

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