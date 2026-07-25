Il governo di Dubai ha offerto un bonus di 715 euro a chi invita amici e parenti, nel tentativo di rilanciare il turismo. La città, che nel 2025 aveva raggiunto 20 milioni di visitatori, era nota come meta esclusiva per ricchi e influencer. Ora, questa strategia mira a contrastare la crisi dovuta a instabilità e calo di presenze. Il parco giochi di lusso, simbolo della città, ha visto un calo di visitatori e di appeal.

Nel 2025 aveva registrato la cifra record di 20 milioni di visitatori, consolidando la propria immagine di parco giochi per ultra-ricchi e influencer, un’oasi di lusso isolata dall’instabilità cronica del Medio Oriente. Pochi mesi dopo, l’impatto della guerra ha azzerato quella narrazione. Oggi, per far fronte ad alberghi vuoti e a un calo drammatico degli arrivi internazionali, il governo di Dubai è costretto a offrire incentivi economici ai propri residenti affinché convincano amici e familiari a trascorrere le vacanze nell’emirato. Il programma, ideato dal Ministero dell’Economia e del Turismo, si articola su un sistema di ricompense dirette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Un bonus di 715 euro a chi invita amici e parenti”: Dubai è in crisi, lo stratagemma del governo per recuperare turisti. Così è crollato il mito del parco giochi per ultra-ricchi e influencer

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