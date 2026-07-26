A che ora la F1 su TV8 oggi GP Ungheria 2026 | programma gara in chiaro

La gara di Formula 1 del Gran Premio di Ungheria 2026 è prevista per le 15:00 di domenica 26 luglio. La competizione si svolge all’autodromo dell’Hungaroring, un circuito in calendario dal 1986. La corsa rappresenta l’undicesimo appuntamento del campionato mondiale 2026, che conta in totale 22 gare. La trasmissione in chiaro sarà disponibile su TV8.

Il Gran Premio di Ungheria di F1 avrà inizio alle ore 15:00 di domenica 26 luglio. L’undicesimo dei ventidue atti che compongono il Mondiale 2026 si svolgerà nell’autodromo dell’ Hungaroring, entrato in calendario e nella storia nel 1986, quando la F1 attraversò la “Cortina di ferro”. In realtà, il piano di Bernie Ecclestone era quello di andare a correre in Unione Sovietica! All’inizio degli anni ’80 si parlò concretamente di un Gran Premio a Mosca in un circuito cittadino che attraversasse anche la Piazza Rossa. Il progetto, purtroppo, rimase tale e non venne mai realizzato concretamente. Così, volendo ampliare gli orizzonti del Circus... 🔗 Leggi su Oasport.it

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