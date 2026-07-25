A che ora la gara di F1 su TV8 GP Ungheria 2026 | programma in chiaro

La gara del GP dell’Ungheria del Mondiale di F1 2026 si svolgerà domenica 26 luglio alle 15.00 sul circuito dell’Hungaroring di Budapest. La competizione sarà trasmessa in diretta in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. La gara rappresenta l’undicesimo appuntamento stagionale.

Per la Ferrari il momento della verità arriverà domani, domenica 26 luglio, dalle ore 15.00, nella gara del GP dell’Ungheria: l’ undicesimo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato dell’ Hungaroring di Budapest e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di ridurre il gap rispetto all’italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti della Mercedes: queste le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante. Per la gara del GP dell’Ungheria la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it

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