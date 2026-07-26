A 11 anni da La Buona Scuola docenti A046 ancora fuori sede | 170.000 il costo calcolato di affitto utenze trasporti

A undici anni dall’entrata in vigore della legge n. 1072015, circa 170.000 docenti di ruolo sono ancora assegnati fuori sede. La maggior parte di loro sostiene costi annuali di affitto, utenze e trasporti per circa 170.000 euro complessivi. Nonostante il tempo trascorso, continuano a lavorare lontano dalla propria residenza, affidandosi ogni anno alle assegnazioni provvisorie interprovinciali per potersi ricongiungere ai familiari.

Docenti di ruolo che, a distanza di undici anni dalle immissioni in ruolo previste dalla legge n. 1072015, sono ancora costretti a prestare servizio lontano dalla propria residenza e dai propri affetti, confidando ogni anno nell’assegnazione provvisoria interprovinciale come unico strumento per ricongiungersi ai propri familiari. Considerando i canoni medi di locazione nelle città del Centro-Nord, le spese di trasporto per i rientri presso il nucleo familiare, il vitto, le utenze domestiche, il mantenimento di una doppia abitazione e il costante aumento del costo della vita, un docente immesso in ruolo nel 2015 può aver sostenuto una spesa complessiva nell’ordine dei 170. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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