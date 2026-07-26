Sono stati annunciati 13 film di lunga durata, considerati meritevoli di visione almeno una volta. Attualmente, molti film hanno una durata superiore alle due ore, superando le proporzioni di un tempo. Questa tendenza ha portato a una percezione di lunghezza eccessiva in molte produzioni cinematografiche. La durata dei film oggi è spesso oggetto di discussione tra pubblico e addetti ai lavori, con alcune pellicole che superano ampiamente i due ore.

I film oggi sono troppo lunghi. È un dato di fatto, oltre che un problema. Una volta entravi al cinema, vedevi che un film durava due ore e pensavi: «Accidenti, è lunghissimo». Oggi, invece, la reazione è più o meno sempre la stessa: «Ah, un altro». Il problema non è che i film lunghi siano sempre brutti. È che, più diventa normale superare le due ore di durata, meno i registi si sentono costretti a eliminare il superfluo e a portare un film alla sua forma più essenziale. E, di conseguenza, un film davvero lungo smette di essere un evento. Ed è un peccato, perché quando è fatto come si deve, un film-fiume, uno di quelli che ti occupano un intero pomeriggio, può trasformarsi in un'esperienza cinematografica davvero speciale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 13 film lunghi, anzi lunghissimi, che vale la pena vedere almeno una volta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOP 10 FILM di FANTASCIENZA da VEDERE ADESSO nel 2026!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Quali film del Festival di Cannes 2026 vale la pena vedere, e quali no

5 serie thriller da vedere almeno una volta nella vita (su Netflix)Le serie thriller sono tra i generi più apprezzati dagli appassionati di intrattenimento televisivo.