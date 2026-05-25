Il Festival di Cannes 2026 si è concluso con tre premiati ex aequo. Tra i film in concorso, alcuni sono stati acclamati dalla critica, mentre altri hanno ricevuto recensioni più tiepide. La selezione comprende opere di diversi generi e stili, con alcune che hanno suscitato discussioni per la loro originalità, e altre che sono passate inosservate. La giuria ha distribuito i premi senza assegnare un unico film vincitore.

Il Festival di Cannes 2026 si è chiuso con tanto di premiazioni (stavolta con 3 ex aequo). Rispetto agli scorsi anni pochi sono stati i casi che hanno lasciato la Croisette proiettandosi verso il resto della stagione cinematografica, rendendo più acceso il dibattito critico e non polarizzando l’attenzione solamente su uno dei titoli proposti. Il che può essere interessante perché permetterà di seguire con curiosità i destini delle opere che uscianno dalla manifestazione e vedere quale sarà la vita che avranno oltre la kermesse. Con all’orizzonte anche la Mostra del Cinema di Venezia, in una sfida ogni anno tra i due più importanti eventi mondiali per piazzare i film che ricopriranno poi un posto nella corsa verso i premi e le candidature agli Oscar. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quali film del Festival di Cannes 2026 vale la pena vedere, e quali no

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Les dix films présentés au Festival de Cannes 2026 qu'on attend le plus au cinéma

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