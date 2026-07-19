Pellegrino ha segnato il suo primo gol stagionale con il Parma, entrando dalla panchina nella ripresa. La Juventus ha trovato il gol dopo tre minuti dall’ingresso di un suo giocatore in un’amichevole. L’evento si è verificato durante una partita tra le due squadre, con Pellegrino che ha risposto immediatamente alla sua convocazione in campo. La rete è arrivata poco dopo l’inizio del secondo tempo, senza ulteriori dettagli sui minuti o altri episodi.

di Francesco Spagnolo Dopo essere partito dalla panchina, Pellegrino ha fatto il suo esordio stagionale nella ripresa rispondendo subito presente con un gol. Il calciomercato vive di opportunità improvvise e tempismo perfetto. Lo sa bene il Parma e lo sa soprattutto il suo centravanti, che in questo momento si trova al centro di un intreccio decisamente affascinante. Mateo Pellegrino sa di avere su di sé gli occhi della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno individuato in lui una pista concreta, considerandolo la principale e più valida alternativa a Kolo Muani qualora la complessa trattativa con il Paris Saint-Germain per il francese dovesse sfumare definitivamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pellegrino in gol con il Parma, l’obiettivo della Juve a segno in amichevole dopo 3 minuti dal suo ingresso. Cosa è successo

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Mateo Pellegrino Goal Collection | All his Serie A Enilive 2025/26 Goals

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