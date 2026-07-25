Zaynab Dosso vince gli Assoluti con tempo alto | serve un progresso per gli Europei

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zaynab Dosso ha conquistato la vittoria nei 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, fermando il cronometro a un tempo superiore ai migliori. La gara si è svolta su una pista dello Stadio Ridolfi di Firenze, nota per la sua lentezza. La prestazione della sprinter non è stata particolarmente brillante, evidenziando la necessità di un miglioramento per gli imminenti Campionati Europei.

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Zaynab Dosso ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, ma non ha impressionato sul rettilineo dello Stadio Ridolfi di Firenze, dove la pista non è notoriamente delle più veloci. La primatista italiana della specialità (11.01 due anni fa agli Europei, poi conclusi con la medaglia di bronzo al collo) si è imposta con il tempo di 11.24 (0,3 ms di vento contrario), non offrendo una grandissima impressione in avvicinamento agli Europei, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. La velocista emiliana è parsa un po’ contratta in volto e la sua azione in accelerazione è sembrata poco fluida, gestita con la forza e non brillante come ci si sarebbe aspettato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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