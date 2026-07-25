Nella seconda stagione di X-Men ’97, Magneto si presenta come un personaggio più complesso e tragico rispetto alla prima. La serie mostra il suo percorso di redenzione, con momenti di sofferenza e sacrificio. La narrazione approfondisce il suo carattere, evidenziando un Erik Lehnsherr coinvolto in un percorso di cambiamento, che si distingue per la sua intensità emotiva e la rappresentazione della sua lotta interna.

Se la prima stagione di X-Men ’97 aveva mostrato un Erik Lehnsherr diviso tra l’eredità ideologica di Charles Xavier e la rabbia sopita per la causa mutante, la seconda stagione compie un balzo artistico definitivo, consegnandoci la versione più complessa, tragica e imponente di Magneto mai apparsa sul piccolo schermo. Proiettato insieme a Rogue, Charles e al resto del gruppo nel 3000 a.C., Magnus cessa di essere un semplice “antagonista convertito” per diventare il vero e proprio perno morale e filosofico dell’intera narrazione. L’eredità del martirio: la stagione 2 ha redento Magneto. L’elemento che rende la caratterizzazione di Magneto così viscerale in questi nuovi episodi è il senso di colpa mai del tutto superato per le macerie di Genosha. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - X-Men ’97 – Magneto e il suo martirio per la redenzione

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