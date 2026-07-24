Dopo Avengers: Secret Wars, il reboot degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe introdurrà cinque nuovi antagonisti. Questi personaggi sono stati scelti per sostituire Magneto come principali minacce nel nuovo ciclo narrativo. La scelta dei villain mira a diversificare le sfide e le storie legate ai mutanti, senza ancora rivelare i nomi specifici. La loro presenza segnerà il primo passo di una nuova fase dedicata agli X-Men all’interno del franchise cinematografico Marvel.

La saga mutante all’interno del Marvel Cinematic Universe è destinata a partire col botto subito dopo che Avengers: Secret Wars avrà prevedibilmente resettato le carte in tavola. In questa delicata fase di pre-produzione, i rumor sui casting si sprecano. Tra i più clamorosi, come riportato di recente dall’insider Shawn Lealos, spicca la voce secondo cui i Marvel Studios avrebbero contattato la star di Star Wars Adam Driver per offrirgli il ruolo di Magneto. Le indiscrezioni puntano su un cast di giovani X-Men guidati da figure più mature che fungeranno da mentori, come il Professor X, Emma Frost e, appunto, il Signore del Magnetismo, che però finirebbe per ricoprire nuovamente il ruolo di antagonista. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - 5 villain per il reboot degli X-Men nel MCU che farebbero dimenticare Magneto

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X-Men Reboot: The Mutant Saga Marvel Is Secretly Building

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