WWE | Nuove qualificate per SummerSlam Chelsea Green festeggia vittoria controversa per Charlotte Flair

Notizia in breve

Durante l’episodio di SmackDown del 24 luglio all’Oakland Arena, diverse wrestler si sono qualificate per SummerSlam. Chelsea Green ha festeggiato una vittoria importante, mentre Charlotte Flair ha ottenuto un risultato contestato. La serata ha visto incontri decisivi per la composizione della card dell’evento, con alcuni match che hanno determinato le nuove contendenti ai titoli principali. La qualificazione di alcune atlete ha aperto nuove sfide in vista del prossimo Premium Live Event.