WWE | Nuove qualificate per SummerSlam Chelsea Green festeggia vittoria controversa per Charlotte Flair
Durante l’episodio di SmackDown del 24 luglio all’Oakland Arena, diverse wrestler si sono qualificate per SummerSlam. Chelsea Green ha festeggiato una vittoria importante, mentre Charlotte Flair ha ottenuto un risultato contestato. La serata ha visto incontri decisivi per la composizione della card dell’evento, con alcuni match che hanno determinato le nuove contendenti ai titoli principali. La qualificazione di alcune atlete ha aperto nuove sfide in vista del prossimo Premium Live Event.
L’episodio di SmackDown del 24 luglio, andato in scena all’Oakland Arena di Oakland, California, è stato ricco di sviluppi in vista di SummerSlam, con diversi incontri decisivi per definire la card del Premium Live Event. Il regno di Rhea Ripley come WWE Women’s Champion si è concluso prematuramente a causa di un infortunio. “Mami” tornerà appena sarà pronta, ma nel frattempo la WWE incoronerà una attraverso un Ladder Match in programma a SummerSlam. Nella puntata di SmackDown sono stati assegnati altri due posti per il match. Si aggiorna il Ladder Match femminile di SummerSlam. Con Tiffany Stratton e Jade Cargill già qualificate, restava da capire chi avrebbe completato il gruppo delle partecipanti a quello che si preannuncia come uno degli incontri più spettacolari dello show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Liv Morgan advances in Queen of the Ring over Charlotte Flair: SmackDown highlights, June 19, 2026
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WWE: SmackDown, la card del 24 luglio. Charlotte Flair e Nia Jax si sfidano per un posto nel Ladder Match di SummerSlamNella serata di oggi, la WWE ha trasmesso un nuovo episodio di SmackDown dalla MVP Arena di Oakland, in California.