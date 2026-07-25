Janel Grant ha presentato i documenti per archiviare la causa federale contro la WWE e Vince McMahon. La decisione è stata comunicata recentemente e segna una possibile conclusione della lunga vertenza legale. La causa, iniziata mesi fa, coinvolgeva la federazione e l'ex dirigente. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali sulla decisione di chiudere il procedimento.

L’apparentemente infinita vicenda tra Janel Grant, la WWE e Vince McMahon potrebbe, repentinamente, essere vicina ad una svolta fondamentale. Sembrerebbe infatti che la Grant abbia ufficialmente compilato i moduli necessari a chiudere la causa federale attualmente in essere contro McMahon e la federazione. Nonostante ciò, la battaglia legale non è comunque finita: il caso infatti lascerà i tribunali pubblici, per essere gestito sotto forma di arbitrato privato, facendo in modo quindi che il tutto possa continuare, anche se a porte chiuse. Gli avvocati delle varie parti coinvolte hanno inoltrato una richiesta volontaria di rigetto definitivo nella giornata di venerdì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Janel Grant sceglie di archiviare la causa federale contro la compagnia e Vince McMahon

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