WWE | Janel Grant sceglie di archiviare la causa federale contro la compagnia e Vince McMahon

Da zonawrestling.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Janel Grant ha presentato i documenti per archiviare la causa federale contro la WWE e Vince McMahon. La decisione è stata comunicata recentemente e segna una possibile conclusione della lunga vertenza legale. La causa, iniziata mesi fa, coinvolgeva la federazione e l'ex dirigente. Al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali sulla decisione di chiudere il procedimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’apparentemente infinita vicenda tra Janel Grant, la WWE e Vince McMahon potrebbe, repentinamente, essere vicina ad una svolta fondamentale. Sembrerebbe infatti che la Grant abbia ufficialmente compilato i moduli necessari a chiudere la causa federale attualmente in essere contro McMahon e la federazione. Nonostante ciò, la battaglia legale non è comunque finita: il caso infatti lascerà i tribunali pubblici, per essere gestito sotto forma di arbitrato privato, facendo in modo quindi che il tutto possa continuare, anche se a porte chiuse. Gli avvocati delle varie parti coinvolte hanno inoltrato una richiesta volontaria di rigetto definitivo nella giornata di venerdì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe janel grant sceglie di archiviare la causa federale contro la compagnia e vince mcmahon
© Zonawrestling.net - WWE: Janel Grant sceglie di archiviare la causa federale contro la compagnia e Vince McMahon
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

WWE: La causa di Janel Grant contro Vince McMahon potrebbe essere risolta con un accordoJanel Grant, Vince McMahon e la WWE hanno presentato una richiesta congiunta al tribunale per spostare una causa per traffico sessuale verso un...

WWE: La causa contro Vince McMahon diventa privata e torna l’ipotesi di un ritornoLa causa intentata da Janel Grant contro Vince McMahon e la WWE sarà ora gestita tramite arbitrato privato, abbandonando il procedimento giudiziario...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web