La causa intentata da Janel Grant contro Vince McMahon e la WWE sarà ora gestita tramite arbitrato privato, abbandonando il procedimento giudiziario pubblico. La decisione è stata comunicata ufficialmente e significa che le udienze si svolgeranno a porte chiuse. La causa riguarda questioni legali ancora non specificate, e la scelta dell’arbitrato indica una volontà di risolvere la disputa in modo riservato.

La causa che Janel Grant ha intentato contro Vince McMahon e la WWE è ufficialmente diretta all’arbitrato privato: lascerà il sistema giudiziario pubblico e verrà decisa a porte chiuse. La svolta ha alimentato le speculazioni su un possibile ritorno di McMahon, tema che Dave Meltzer ha affrontato nell’ultima puntata di Wrestling Observer Radio. Cosa significa che il caso Janel Grant va in “arbitrato privato”. Per chi non ha dimestichezza con il sistema legale statunitense, la differenza è sostanziale. Finora la vicenda si è svolta davanti a un tribunale federale, con atti depositati e in larga parte consultabili: è così che negli ultimi due anni sono emersi i dettagli delle accuse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La causa contro Vince McMahon diventa privata e torna l’ipotesi di un ritorno

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