Wanda Nara ha assunto nella sua agenzia una modella coinvolta in un caso che avrebbe contribuito alla crisi tra Icardi e China Suarez. La storia tra Nara e Icardi, non più in coppia, resta caratterizzata da tensioni, accuse e frecciate pubbliche. La decisione di Nara di ingaggiare la modella segna un nuovo episodio nella loro lunga saga di controversie. I rapporti tra i due continuano a essere segnati da conflitti aperti.

La lunga e tormentata storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a regalare nuovi episodi. Anche dopo la fine della loro relazione, i rapporti tra la showgirl argentina e il calciatore restano segnati da tensioni, accuse e frecciate pubbliche. L’ultimo episodio riguarda una scelta professionale di Wanda, che avrebbe deciso di inserire nella sua agenzia di modelle, la World Marketing Models, Ekaterina Ojeda, la giovane finita al centro delle voci sulla crisi tra Icardi e China Suarez. La decisione è stata interpretata sui social come una nuova provocazione nei confronti dell’ex marito. Tra i commenti apparsi online, uno in particolare ha attirato l’attenzione: “un gol da centrocampo che non è stato segnato da Messi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wanda Nara piazza il “colpo” contro Icardi: ingaggia nella sua agenzia la modella finita al centro del caso che avrebbe fatto esplodere la crisi con China Suarez

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