Von der Leyen mette il primo mattone dell’intelligence Ue

La Commissione europea ha annunciato la creazione di un Segretariato del Security, segnando un nuovo sviluppo nell’ambito dell’intelligence europea. La decisione mira a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e migliorare la condivisione di informazioni. La struttura sarà responsabile della gestione e coordinamento delle attività di intelligence a livello comunitario. La misura rappresenta un passo in avanti nella collaborazione tra i paesi dell’Unione nel settore della sicurezza.

L’intelligence europea muove un altro passo, piccolo ma significativo. La Commissione europea ha deciso di istituire un Segretariato del Security College, una nuova struttura interna che dal primo settembre assisterà Ursula von der Leyen e il Collegio dei commissari nell’analisi delle minacce e nella preparazione delle decisioni politiche in materia di sicurezza. Non si tratta della nascita di un servizio di intelligence europeo in senso tradizionale. Le informazioni continueranno infatti a essere raccolte dai servizi nazionali, che resteranno i custodi della componente più sensibile del patrimonio informativo. Tuttavia, la nuova struttura rappresenta un ulteriore tassello nel tentativo di rafforzare la capacità dell’Unione di comprendere e anticipare un contesto geopolitico sempre più instabile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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