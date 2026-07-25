E state, tempo di vacanze. E sui social compaiono puntualmente foto di celeb in volo alle prese con complesse beauty routine tra le nuvole. Ma è davvero necessario? Sono davvero indispensabili tanti step beauty durante il volo? In realtà, no. La beauty routine a prova di volo dovrebbe essere essenziale, con che è effettivamente necessario alla pelle durante le ore di volo. Ovvero, principalmente, di idratazione. Dormire sempre sullo stesso lato può rendere il viso asimmetrico? X Leggi anche › Ice roller: il gesto beauty anti-caldo che rinfresca e sgonfia il viso Beauty in volo: di cosa ha bisogno la pelle?. Maschere in tessuto, per il viso ma non solo, spesso anche maschere a led, moltissimi prodotti applicati uno dopo l’altro durante le ore di volo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Volo in programma nelle prossime settimane? I prodotti beauty da portare in cabina. Quelli che servono davverso, senza inutili layering

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Inside the $160M Japanese Seaplane the US Navy Secretly Tested at Iwakuni

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