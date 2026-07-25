Vlahovic-Juventus rinnovo in stallo | Besiktas e Napoli alla finestra

Il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus resta non definito, con una distanza economica tra le parti e offerte da altri club che fanno crescere l'interesse. La trattativa tra l’attaccante e il club è ancora in stallo, mentre squadre come il Besiktas e il Napoli sono pronte a valutare eventuali opportunità di mercato nel caso si concretizzasse una partenza. La situazione rimane incerta, senza annunci ufficiali o sviluppi recenti.

Vlahovic-Juventus, il rinnovo è un rebus: distanza economica e sirene di mercato. La situazione di Dusan Vlahovic in casa Juventus continua a rimanere un terreno scivoloso e ricco di punti interrogativi. Se da un lato l’attaccante serbo non ha mai nascosto una forte attrazione verso l’idea di proseguire la sua avventura in bianconero, dall’altro la realtà dei fatti si scontra con un muro economico che, al momento, appare difficile da scalfire. Il Besiktas insiste, il Napoli monitora. Questa fase di prolungato stallo non è passata inosservata sul mercato internazionale e nazionale. All’estero, il Besiktas continua a insistere con decisione, forte di un’offerta economica importante e del pressing costante di mister Vincenzo Italiano, che accoglierebbe volentieri il centravanti a Istanbul. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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