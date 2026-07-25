ViviParco 2026 si svolge nel giardino di Villa Giraffa a San Rossore con due eventi dedicati a libri, ambiente e cultura. La rassegna si tiene nel mese di luglio e combina iniziative di arte, musica e tematiche ambientali. Il primo appuntamento è previsto per martedì 28 luglio alle 18.

Nel giardino di Villa Giraffa a San Rossore doppio appuntamento con ViviParco 2026: la rassegna che coniuga cultura, arte, musica e ambiente. Martedì 28 luglio alle 18.30 ‘Di giardini, illusioni verdi e speranze’, presentazione dei libri editi da MdS: ‘Incontri in giardino’ di Francesco Mati e ‘Cronache di un pianeta confuso’ di Francesco Ferrini, intervistati da Francesca Petrucci. Imprenditore, garden design e comunicatore, Francesco Mati vive e lavora a Pistoia, dove la tradizione del vivaismo affonda radici profonde: in questo libro racconta giardini e parchi raccontati dal punto di vista di chi li ha progettati, realizzati e seguiti. Francesco Ferrini è professore ordinario all’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ViviParco, due eventi a Villa Giraffa. Libri, ambiente e cultura nel verde

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