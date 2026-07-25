Vito Montanaro nominato presidente nazionale del Consiglio di disciplina dei Commercialisti
Vito Montanaro è stato nominato presidente nazionale del Consiglio di disciplina dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La nomina riguarda l’incarico di guida di un organismo responsabile di svolgere funzioni di garanzia e controllo all’interno della categoria professionale. La nomina è stata annunciata recentemente e rappresenta un riconoscimento per il professionista tarantino, che assume questa posizione a livello nazionale.
Tarantini Time Quotidiano Nuovo prestigioso incarico nazionale per un professionista tarantino. Il dottor Vito Montanaro è stato nominato presidente nazionale del Consiglio di disciplina dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, assumendo la guida dell’organismo chiamato a svolgere funzioni di garanzia all’interno della categoria. Iscritto all’Ordine dei Commercialisti di Taranto da oltre cinquant’anni, Montanaro è una delle figure storiche della professione nel territorio ionico. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche l’incarico di presidente del Collegio dei Ragionieri Commercialisti. La nomina viene accolta con soddisfazione dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, che considera il riconoscimento un’ulteriore conferma della qualità professionale espressa dagli iscritti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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