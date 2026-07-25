vito montanaro nominato presidente nazionale del consiglio di disciplina dei commercialisti

Notizia in breve

Vito Montanaro è stato nominato presidente nazionale del Consiglio di disciplina dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La nomina riguarda l’incarico di guida di un organismo responsabile di svolgere funzioni di garanzia e controllo all’interno della categoria professionale. La nomina è stata annunciata recentemente e rappresenta un riconoscimento per il professionista tarantino, che assume questa posizione a livello nazionale.