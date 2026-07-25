Viterbo riaffiora la scritta fascista Opera Balilla al Liceo intitolato al partigiano Buratti Ora vogliono mantenerla | esplode la polemica

Durante i lavori di restauro sulla facciata di un liceo a Viterbo è riemersa un’iscrizione del periodo fascista con la scritta “Opera Balilla”. La scuola, intitolata a un partigiano, si trova in via Tommaso Carletti. La presenza della scritta ha suscitato discussioni, con alcune persone che chiedono di mantenerla, mentre altre propongono di rimuoverla. La questione riguarda sia il valore storico dell’iscrizione sia il suo impatto sulla memoria pubblica.

Non se lo aspettava nessuno, ma durante i lavori di restaurazione sulla facciata del Liceo Classico Mariano Buratti di Viterbo, in via Tommaso Carletti, è riemersa un’iscrizione risalente al Ventennio fascista: la scritta “Opera Balilla”. Il fatto è curioso, se non paradossale, dato che il noto liceo abbandonò nel dopoguerra il nome Umberto I per dedicare la struttura a Mariano Buratti, figura simbolo della Resistenza viterbese. I lavori di restauro, finanziati con fondi PNNR, sono stati commissionati dalla Provincia di Viterbo e seguiti dalla Soprintendenza. La notizia, lanciata dal quotidiano Tusciaweb, ha immediatamente scatenato un acceso dibattito sul valore storico e simbolico del ritrovamento. 🔗 Leggi su Open.online

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