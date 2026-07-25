Il Comune conferma la volontà di mantenere in piedi il progetto per lo stadio Benelli, definendolo un'infrastruttura strategica per la città. Nonostante le recenti sconfitte sportive, tra cui quella in amichevole contro il Venezia e la perdita di una partita importante, l’amministrazione insiste sulla priorità di realizzare l’opera. La posizione ufficiale non è cambiata, e si continua a lavorare per la realizzazione dell’impianto.

di Lorenzo Mazzanti Due sconfitte a cui si può ancora porre rimedio. Oltre a quella a Falcade in amichevole contro il Venezia per 8 a 0, Pesaro ha perso anche un’altra importante partita, quella sul fronte stadio. Sono infatti sfumati i tre milioni per ristrutturare il Benelli che il Comune voleva intercettare dal bando nazionale "Sport e Periferie". Il progetto pesarese si è infatti classificato 820° sui 947 totali. Tuttavia per parola dell’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora è rimasta invariata, da parte dell’amministrazione comunale, la volontà di riqualificare lo stadio vissino: "Riteniamo il Benelli un’infrastruttura strategica per la città, per la Vis Pesaro e per tutto il movimento sportivo pesarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, il Comune non molla sullo stadio Benelli: "Un’infrastruttura strategica per la città"

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