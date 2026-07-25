Violenza sessuale a Ferrara | non rispetta obbligo di firma | maliano in carcere

Il 22 luglio 2026, a Ferrara, un uomo maliano di 39 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri. Era già sottoposto all’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria, ma non ha rispettato questa misura. L’arresto è avvenuto mercoledì sera, quando i militari hanno eseguito il provvedimento.

Un uomo maliano di 39 anni è stato arrestato e condotto in carcere il 22 luglio 2026 a Ferrara per aver violato l’obbligo di firma Nella serata di mercoledì i carabinieri della stazione di Ferrara hanno arrestato un uomo di 39 anni, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La vicenda risale al 23 maggio scorso, quando l’uomo, accusato di aver avvicinato una studentessa universitaria di 21 anni e cercato un approccio sessuale con lei, era stato bloccato e arrestato dai carabinieri della stazione di Corso Giovecca, grazie anche all’intervento di un passante. A seguito dell’udienza del 25 maggio al Tribunale di Ferrara, l’arresto era stato convalidato ed era stata contestualmente disposta nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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